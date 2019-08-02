Сотрудники Нацполиции и ГПУ задержали на взятке в около 1,5 млн долларов США топ-чиновника "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители установили, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждения. За это им выдвинули требование: 1,3 миллиона долларов США взятки необходимо предоставить руководителю "Институт охраны почв Украины" и 200 тысяч долларов США директору ГП "Головинский карьер".

Фото: npu.gov.ua

Гендиректор госучреждения был задержан в служебном кабинете, а директора госпредприятия взяли на выезде из Киева. У чиновника изъяли 100 тысяч долларов, которые он получил в качестве первой части взятки.

По данным сервиса YouControl, руководителем "Головинского карьера" является Федор Горбань, гендиректором института – Игорь Яцук.

Ранее сообщалось, что мэр Киева обратился в НАБУ расследовать заявление Богдана о взятке.

Также мы писали, что СБУ поймала на взятке главного инспектора таможенного поста аэропорта "Борисполь".