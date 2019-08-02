Судьи Окружного административного суда Киева направили жалобу в Высший совет правосудия относительно давления со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и Генеральной прокуратуры, об этом сообщает на сайте "Судебная власть Украины".

Отмечается, что в ВСП вчера поступило сообщение за подписью 11-ти судей о вмешательстве в деятельность судей по совершению правосудия.

Судьи считают, что действия и заявления руководства Управления спецрасследований ГПУ и НАБУ представляют угрозу независимости судебной системы и являются "посягательством на ее беспристрастность и непредвзятость".

В сообщении указано, что постановлением следственного судьи Деснянского районного суда города Чернигова от 25 июля дано разрешение на проведение обыска в помещениях Окружного админсуда согласно перечню, за исключением служебных кабинетов судей, а именно: в приемных председателя суда, его заместителя, служебных кабинетах ряда работников аппарата суда и серверных помещениях.

Однако, как отмечается в сообщении, сотрудники ГПУ и НАБУ при проведении обысков фактически заблокировали все помещения суда, в том числе и кабинеты судей, в которых находились судьи и работники аппарата суда, не имеющие отношения к рассмотрению зарегистрированных в 2019 году судебных дел, в которых одной из сторон является Высшая квалификационная комиссия судей Украины или ее члены, что в соответствии с постановлением следственного судьи от 25 июля было предметом обыска.

Судьи отмечают, что в результате таких действий в помещении суда остались заблокированными представители сторон по делам, назначенным к рассмотрению на 26 июля, и другие граждане, прибывшие в суд для участия в рассмотрении дел.

Также судьи заявляют, что в этот день был не только проведен обыск в помещениях, не определенных постановлением следственного судьи, но и фактически парализована работа суда, в результате чего пришлось массово снять с рассмотрения административные дела, назначенные на этот день. Кроме того, невозможно было осуществлять прием входящей корреспонденции суда и обрабатывать ее в установленном законом порядке.

Судьи также утверждают, что указанным постановлением следственного судьи была определена цель проведения обыска – отыскать и изъять копии документов о регистрации, движении и рассмотрении судебных дел, в которых одной из сторон является Высшая квалификационная комиссия судей Украины или ее члены, зарегистрированных в суде в 2019 году (в бумажном и электронном виде, в том числе в автоматизированной системе документооборота суда, на серверах и в материалах судебных дел), копий материалов судебных дел, проектов судебных решений, документов, касающихся указанных судебных дел, копии файла базы данных суда, который входит в систему документооборота, документов, содержащих сведения о технических администраторах из числа работников суда.

Как отмечают судьи, представители указанных правоохранительных органов по результатам проведения обыска изъяли оригиналы материалов административных дел, рассмотрение которых продолжается.

Изъятие оригиналов указанных судебных дел, по словам судей, произошло без оставления в суде их копий, что "фактически привело к невозможности совершения правосудия и, соответственно, их решению по существу заявленных требований, что является прямым свидетельством совершения правоохранительными органами вмешательства в деятельность судей с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей".

В обращении говорится, что приведенные обстоятельства свидетельствуют, что целью совершения Управлением специальных расследований ГПУ совместно с НАБУ указанных действий было давление на судей Окружного административного суда города Киева для принятия судебных решений, выгодных руководству этих органов.

Судьи утверждают, что "при обыске суда правоохранители в своих действиях руководствовались исключительно заинтересованностью своего руководства в запугивании судей Окружного административного суда города Киева и, таким образом, их склонению к принятию выгодных лично для руководителей Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины судебных решений".

Напомним, 26 июля детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в Окружном административном суде Киева.

В тот же день на совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

"Зафиксировано огромное количество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это организованное системное давление на принятие решений судами", - сказал Горбатюк.

Ранее сообщалось, что стала известна причина обысков в Окружном админсуде Киева.

Также мы писали, что в Окружном админсуде Киева во время обыска повредили сервера.