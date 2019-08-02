2 августа Нацбанк поднял курс доллара сразу на 32 копейки, по сравнению со вчерашним днем. Межбанк откроется в 10:00. В обменках с утра средний курс 25,33/25,44 грн.

"Страна" следит за тем, что происходит сегодня с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется.

Курс доллара 2 августа

Курс НБУ сегодня - 25,34 грн, то есть доллар подорожал на 32 копейки со вчерашнего дня.

Торги на межбанке начнутся с 10:00. Вчера он закрылся с котировками 25,38 грн - покупка и 25,40 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 покупка 25,33 грн, продажа - 25,44 грн. То есть, по сравнению с вчерашним вечером, американская валюта подешевела на 2 копейки.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара к вечеру 1 августа был 25-25,3 грн - покупка и 25,4-25,6 продажа.

Прогнозы

Укрепление обменного курса на этой неделе напрямую было связано с активными вложением иностранцев в украинские внутренние гособлигации. Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ резко подскочил на этой неделе, достигнув 86,4 млрд гривен. То есть увеличился за последние 7 дней на 13,433 млрд гривен, или 535 млн долларов. Столь высокого притока валютного предложения от нерезидентов, стремящихся вложиться в государственные ценные бумаги в одну неделю, ранее не было. И, похоже, ОВГЗ-бум продолжится. Следующий аукцион назначен на 6 августа, и, по прогнозам, он будет не менее успешным, чем предыдущие.

Впрочем, никто не знает, как долго иностранные покупатели будут выстраиваться в очередь за нашими ОВГЗ. Как рассказывает "Стране" экономист Виктор Скаршевский, в любой момент они могут начать фиксировать прибыль и выводить дивиденды из Украины, что грозит разжать "курсовую пружину" и тогда гривна может резко обвалиться.

Эксперты считают, что валютная идиллия продлится, максимум, к сентябрю.

Минфин получает плюсы от укрепления гривны: в первую очередь - удешевление обслуживания внешнего долга. Но вместе с тем из-за резкого укрепления гривны дыра в украинском бюджете становится все глубже. Ведь порядка 40% доходной части привязано к валютным поступлениям (ввозные пошлины, акцизы и пр.)