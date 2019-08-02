В четверг, 1 августа в Одессе занесенная в Красную книгу полутораметровая змея заползла в автомобиль, который стоял в Суворовском районе.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы событий.

фото: Людмила Денисенко

В Facebook Людмила Денисенко написала, что к директору Одесского зоопарка Игорю Белякову обратились местные жители, сообщившие о находке.

Полутораметровую змею люди случайно обнаружили в своем автомобиле (под салоном). Директор сказал, что они должны приехать, после чего самостоятельно извлек змею.

Как выяснилось позже, это желтобрюхий полоз, который занесен в Красную книгу Украины. Данная змея не ядовита, но агрессивна и кусается. Соответствующие фото и видео очевидцы разместили в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что под Харьковом чудом спасли 11-летнего ребенка, которого укусила ядовитая змея.

Также мы писали, что в Днепре на ступеньках супермаркета спасатели поймали полуметровую змею.