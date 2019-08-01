В четверг, 1 августа, около 800 метров улицы Бульварно-Кудрявской Шевченковского района были залиты бетоном, который разлился из грузового автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор" в Facebook.

"Грузовой автомобиль разлив бетон более чем 800 метров улицы Бульварно-Кудрявской (от ул.Дмитриевской до дома №15). Факт зафиксировал неравнодушный водитель и сразу сообщил в ДЭУ Шевченковского района КК "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, приехавшие на место дорожники вызвали инспекторов КП "Киевблагоустройство" и работников полиции. Также на место приехал представитель компании, которая занимается транспортировкой бетона.

"Мужчина угрожал работникам ДЭУ Шевченковского района и отказался оплачивать уборку разлитого бетона. Полиция составила протокол об административном нарушении, в котором речь не идет о возмещении расходов водителем бетоновоза или компанией. Хотя актом обследования участка улично-дорожной сети четко говорится, что "участок признан загрязненным бетоном", - сказано в сообщении.

Сообщается, что разлитый бетон дорожники убрали собственными силами в течение часа после инцидента.

"ДЭУ Шевченковского района обратится в суд, чтобы компания-перевозчик бетона возместила причиненный ущерб", - отметили в ведомстве.

Скриншот: Facebook/Комунальна корпорація "Київавтодор"

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