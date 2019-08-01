В Киеве по горячим следам удалось задержать таксиста, который накануне вывез в лес пассажирку, изнасиловал ее и ограбил.

Как говорится в сюжете ТСН, подозреваемый неоднократно имел проблемы с законом.

Пострадавшая рассказала, что возле леса таксист остановился, побежал в туалет, его не было приблизительно около минуты, а затем вернулся и начал к ней приставать. Затем он надругался над жертвой и заставил ее перевести деньги на карту.

Сейчас его подозревают в изнасиловании и грабеже.

В полиции рассказали, что мужчина уже имеет две судимости на территории Украины и одну судимость в другой стране.

Ранее "Страна" информировала, что в Киеве будут судить банду таксистов-клофелинщиков, промышлявших у ресторанов и ночных клубов.

Еще мы писали, как в Черкасской области ради авто застрелили женщину-таксиста.