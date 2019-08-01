Трижды судим в разных странах. Новые подробности о таксисте, который изнасиловал пассажирку. Видео
В Киеве по горячим следам удалось задержать таксиста, который накануне вывез в лес пассажирку, изнасиловал ее и ограбил.
Как говорится в сюжете ТСН, подозреваемый неоднократно имел проблемы с законом.
Пострадавшая рассказала, что возле леса таксист остановился, побежал в туалет, его не было приблизительно около минуты, а затем вернулся и начал к ней приставать. Затем он надругался над жертвой и заставил ее перевести деньги на карту.
Сейчас его подозревают в изнасиловании и грабеже.
В полиции рассказали, что мужчина уже имеет две судимости на территории Украины и одну судимость в другой стране.
Ранее "Страна" информировала, что в Киеве будут судить банду таксистов-клофелинщиков, промышлявших у ресторанов и ночных клубов.
Еще мы писали, как в Черкасской области ради авто застрелили женщину-таксиста.