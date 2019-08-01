Собаку привязали к рекламному щиту и оставили под палящим солнцем без еды и воды. Как говорится в сюжете ТСН, собаку бросили под палящим солнцем на трассе Киев – Чоп. Об этом водители проезжающих по автомагистрали машин сообщили в полицию Ровенской области.

Копы долго не могли подобраться к псу, так как он вел себя агрессивно.

"К спасению немецкой овчарки на выезде из села Колоденка Ровенского района присоединились и патрульные, и кинологи, и зоозащитники, они обеспечивали собаку водой и едой. Когда одни отвлекали пса, другим удалось перерезать поводок, который был обмотан несколько раз вокруг металлической конструкции. Однако даже после освобождения собака не сдвинулась с места. Когда полицейские ее отогнали, она через некоторое время снова вернулась назад", – говорится в сюжете.

Зоозащитникам пришлось даже ночевать с измученным псом.

Спустя сутки на помощь пришел профессиональный кинолог, он и смог обуздать пса и в данный момент с ним уже все в порядке.

Ранее "Страна" сообщала, как под Житомиром компания ради забавы расстреляла собаку.

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