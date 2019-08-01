В Житомире пожилой мужчина после инсульта убил жену и пытался совершить харакири. Видео
Пожилой житель Житомира убил свою 65-летнюю жену, после чего нанес себе ножевые ранения в живот.
Как сообщает Главное управление полиции в Житомирской области, утром 30 июля их обнаружили родные и вызвали правоохранителей.
Отмечается, что тело женщины обнаружено с травмами головы, она умерла на месте. Неудавшийся же самоубийца находится в больнице под охраной полиции.
На месте происшествия нашли его записку с объяснениями своих действий. Открыто производство по ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Как говорится в сюжете ТСН, мужчина по необъяснимой причине возненавидел жену, хотя именно она присматривала за ним после инсульта.
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