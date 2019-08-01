Пожилой житель Житомира убил свою 65-летнюю жену, после чего нанес себе ножевые ранения в живот.

Как сообщает Главное управление полиции в Житомирской области, утром 30 июля их обнаружили родные и вызвали правоохранителей.

Отмечается, что тело женщины обнаружено с травмами головы, она умерла на месте. Неудавшийся же самоубийца находится в больнице под охраной полиции.

На месте происшествия нашли его записку с объяснениями своих действий. Открыто производство по ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина по необъяснимой причине возненавидел жену, хотя именно она присматривала за ним после инсульта.

Ранее сообщалось, что в Германии мигрант из Сирии зарубил мечом на улице мигранта из Казахстана.

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