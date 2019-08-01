В Запорожье мужчина фактически сварил сожительницу в кипятке после ссоры. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"25-летняя Анастасия теперь в реанимации ожогового центра. Тело девушки закрыто повязками, за ее состоянием врачи следят с помощью специального оборудования.

"Вчера часов в шесть я просыпаюсь от того, что он льет на меня кипяток", - говорит пострадавшая Анастасия Шаповалова.

Настя едва может говорить, но рассказывает, что когда она спала, сожитель начал заливать кипяток ей в рот, а когда проснулась от боли – выплеснул всю кастрюлю на лицо.

"Я побежала в коридор, он схватил, трижды порезал мне волосы, а потом еще четыре литра кипятка. Я вылезла через окно, попросила парня вызвать скорую, и потом в кустах сидела ждала", - рассказала женщина.

Мужчину ищут правоохранители.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Запорожье мужчина так увлекся поджогом авто, что сам едва не погиб в огне.

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