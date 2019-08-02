На сайте президента Украины появились петиции, в которых главу государства просят восстановить авиасообщение с Российской Федерацией, а также пустить поезда на территорию Крыма. Соответствующие петиции №22/067008-еп и №22/066922-еп были опубликованы на официальном сайте 25 июля.

Как отмечает автор петиции Виктория Темченко, из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьей.

По словам автора второй петиции жителя Севастополя, Роститслава Кохно, прошло почти пять с половиной лет как с 2014 года перевозками в АР Крым занимаются нелегальные перевозчики путем доставки пассажиров автобусами до административной границы с АР Крым и пересадкой в другое транспортное средство на другой стороне. Он отмечает, что за это время люди привыкли платить большие суммы за проезд и стоять в длинных очередях, чтобы увидеть своих родственников.

"Каждый раз, когда среди наших чиновников заходит разговор о статусе Крыма, все в один голос твердят, что они его обязательно вернут, надо только подождать еще немножко: международные санкции, осуждение мирового сообщества и, и, и... Надо уже посмотреть правде в глаза и принять, что возвращение Крыма идет не через эффективный способ", - говорится в петиции.

Вместо этого мужчина отмечает, что следует начать с малого. "Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена. Просто одним указом отменить запрет и пустить поезда до начала отладки железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019. Потому что если потянуть с этим еще, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны".

Напомним, 3 апреля этого года Кабинет министров Украины сегодня, 3 апреля, запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией. Исключения составят лишь те, которые необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

Также мы писали, что глава Росавиациии инициировал переговоры о возобновлении авиасообщения с Украиной.