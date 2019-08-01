Футболисты луганской "Зари" преодолели второй квалификационный этап Лиги Европы УЕФА.

Ответный поединок между "Зарей" и черногорской командой "Будучность" в Запорожье завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Виктора Скрипника, сообщает Укринформ.

Автором единственного гола на "Славутич-Арене" стал Артем Громов, отличившийся на 32-й минуте.

Кроме того, "Будучность" в конце первого тайма осталась в двойном меньшинстве - на 33-й минуте за грубую игру красную карточку получил Никола Джурич (второе предупреждение), а за минуту за неспортивное поведение ирландский арбитр Нил Дойл удалил с поля Драшко Божовича.

Напомним, что в первом матче в Подгорице "Заря" также обыграла "Будучность" - 3:1.

Ранее сообщалось, что три гола украинца за Гент позволили бельгийскому клубу пройти дальше в Лиге Европы.

Еще сегодня стал известен соперник ФК Мариуполя в решающем раунде квалификации Лиги Европы.