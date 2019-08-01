В четверг, 1 августа, американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд, передает ТАСС.

"Торговые переговоры продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он указал, что новое решение не включает в себя уже существующие пошлины в размере 25% на товары стоимостью $250 млрд.



Кроме того, президент США также напомнил, что Китай не выполнил свои обещания начать закупать сельскохозяйственную продукцию из Соединенных Штатов в большом количестве и прекратить продажу опиоидного препарата фентанил, от передозировки которого в США ежегодно умирают тысячи людей. При этом Трамп отметил, что надеется продолжить позитивный диалог по всеобъемлющему торговому соглашению с Китаем.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Напомним, КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США в $60 млрд.

Договоренность о возобновлении консультаций была достигнута во время встречи Трампа и главы Китая Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20) в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в Шанхае раньше срока завершились торговые переговоры между Китаем и США.