Глава Офиса президента Андрей Богдан, информация об отставке которого прокатилась по украинским изданиям сегодня, вместо того, чтобы прокомментировать слухи выложил матерную шутку про мэра Киева Виталия Кличко.

Шутку он выложил на своей странице в Facebook.

"Бл@@ь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?", - написано под фото киевского градоначальника, чья необычная манера изъяснятся часто становится объектом насмешек.

Ранее "Страна" сообщала, что у президента Зеленского никто не подтвердил сообщения в СМИ, что Андрей Богдан попросил об отставке с должности главы Офиса президента по собственному желанию.

Еще ранее мы писали, что мэр Киева Кличко обратился в НАБУ с просьбой расследовать заявление Богдана о взятке.

Кроме того, Кличко пожаловался на Богдана адвокату президента США.