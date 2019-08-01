Замглавы главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал "глупостью" сообщения СМИ о якобы отставке руководителя президентского офиса Андрея Богдан по его заявлению. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что комментируя распространенную в СМИ информацию о заявлении об отставке Богдана по собственному желанию, Рабошапка сказал: "Это глупость... не дождетесь".

Кроме того, заместитель руководителя президентского офиса предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ". В данный момент взять комментарий у самого Богдана не удалось. В пресс-службе главы государства эту информацию не комментируют. "Выясняем, без комментариев", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, действительно ли Богдан подал в отставку.

Перед этим ряд украинских СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента распространили информацию о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что мэр Киева обратился в НАБУ расследовать заявление Богдана о взятке.