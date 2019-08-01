Определился соперник ФК Мариуполь в третьем раунде квалификации Лиги Европы
Футболисты "Мариуполя" встретятся с голландским клубом АЗ в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.
Первый соперник "Мариуполя" в евросезоне определился в противостоянии обладателя Кубка Швеции "Хеккена" и четвертой командой Высшего дивизиона Голландии АЗ, сообщает Укринформ.
В Алкмааре АЗ и "Хеккен" разошлись миром - 0:0, ответный матч в Гетеборге завершился выездной победой голландской команды - 3:0.
Ранее сообщалось, что феноменальная игра украинца Яремчука позволила бельгийскому Генту пробиться дальше в Лиге Европы.
Несмотря на поражение в ответном матче против румынского Вииторула (1:2), команда из Гента идет дальше.
Также отметим, что через несколько дней в третьем круга квалификации Лиги чемпионов стартует и киевское Динамо.
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