Футболисты "Мариуполя" встретятся с голландским клубом АЗ в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.

Первый соперник "Мариуполя" в евросезоне определился в противостоянии обладателя Кубка Швеции "Хеккена" и четвертой командой Высшего дивизиона Голландии АЗ, сообщает Укринформ.

В Алкмааре АЗ и "Хеккен" разошлись миром - 0:0, ответный матч в Гетеборге завершился выездной победой голландской команды - 3:0.

Ранее сообщалось, что феноменальная игра украинца Яремчука позволила бельгийскому Генту пробиться дальше в Лиге Европы.

Несмотря на поражение в ответном матче против румынского Вииторула (1:2), команда из Гента идет дальше.

Также отметим, что через несколько дней в третьем круга квалификации Лиги чемпионов стартует и киевское Динамо.