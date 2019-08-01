Херсонский горсуд внес коррективы в собственное решение, признав опиской отсылку к персоне бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова в решении, которым ранее открыл сотрудникам крымского главка СБУ доступ к материалам уголовного производства по делу об аннексии Крыма.

Соответствующую "ухвалу", которая оказалась в распоряжении "Страны", 1 августа вынес судья Ярослав Мусулевский.

Источник фото: "Страна"

В ней говорится, что при изготовлении проекта решения недельной давности о предоставлении доступа сотрудникам Службы безопасности к материалам уголовного дела по подозрению советника президента РФ Сергея Глазьева в совершении данного преступления, которое с 2015 года расследуется Главной военной прокуратурой, и было остановлено в связи с его розыском, служитель Фемиды "указал сведения, на которые ссылался следователь в своем ходатайстве, но которые являются лишними и не подтверждаются объективными данными".

Речь идет отсылок к утверждениям, которые касаются собственно единственного подозреваемого в производстве - Глазьева, а также квалификации соответствующего дела и указания прочих лиц, чьи персональные данные указаны в п.1 ходатайства следователя. По информации "Страны", в нем говорится об Андрее Портнове.

"Суд считает, что такое изложение данных сведений подпадает под признаки описки, которая подлежит исправлению", - постановил судья Мусулевский.

Таким образом, он вынес вердикт - изложить второй абзац резолютивной части своего же решения от 26 июля в редакции без "лишней информации", а в третьем абзаце - убрать какие-либо упоминания об Андрее Портнове.

Для удобства читателей "Страна" публикует первоначальный текст "ухвалы" Мусулевского.

Источник фото: reyestr.court.gov.ua

Второй абзац этого вердикта звучал в нем так: "Предоставить временный доступ к вещам и документам, а именно к материалам уголовного производства №220151600000000275 от 20.10.2015 по подозрению советника Президента Российской Федерации ОСОБА_2 (Сергея Глазьева - Прим. Ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.2 ст.28, ст.436, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 УК Украины, которое находится в производстве Главной военной прокуратуры ГПУ, и разрешить изъятие (выемку) копий аудиозаписей переговоров ОСОБА_2 (Сергея Глазьева - Прим. Ред.) с прочими лицами, которые содержатся в материалах данного уголовного производства, а также копий прочих материалов, которые могут подтвердить или опровергнуть причастность бывшего заместителя главы Администрации президента ОСОБА_1 (Андрея Портнова - Прим. Ред.) к совершению уголовных правонарушений".

После устранения описок в окончательном варианте решение судьи Мусулевского звучит иначе: "Предоставить временный доступ к вещам и документам, а именно к материалам уголовного производства №220151600000000275 от 20.10.2015, а также разрешить изъятие (выемку) копий аудиозаписей".

Что же касается третьего абзаца скандального вердикта, то изначально следственный судья прописал его так, что давал временный доступ к материалам, заявленным в ходатайстве следователей СБУ о Портнове. В итоговом варианте отсылка на соответствующий п.1 убрана.

Напомним, что ранее издание "Главком" обнародовало сведения о том, что известный юрист Андрей Портнов фигурирует в деле о государственной измене. В своей информации журналисты ссылались на текст решения, вынесенного 26 июля судьей Херсонского горсуда Ярославом Мусулевским.

В нем говорилось, что по ходатайству "крымского" главка СБУ служитель Фемиды предоставил разрешение на временный доступ к аудиозаписям переговоров советника Путина Сергея Глазьева, которые 1 марта 2014 года зафиксировала украинская разведка, – в них упоминается Портнов.

Так, в перехваченном разговоре Глазьев сообщает собеседнику, что Верховная Рада АРК весной 2014 года-де должна принять какое-то постановление, которое якобы подготовил Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина прямо-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом".

Когда данная информация стала публичной, Портнов заявил, что имеет место провокация со стороны "оставшихся от (бывшего президента Украины Петра - Прим. Ред.) Порошенко руководителей крымского СБУ". Юрист отметил, что появление упоминаний о нем в "ухвале" Херсонского горсуда "в косвенном контексте расследования чьей-то госизмены" усматривает попытки пятого главы государства дискредитировать Портнова. По его словам, ранее аналогичные сведения уже озвучивались силовиками, но в дальнейшем были опровергнуты в судебном порядке.

Что же касается итогового вердикта Мусулевского от 1 августа, то на своих страницах в соцсетях Портнов написал следующее: "Подлый поступок подконтрольного Порошенко крымского СБУ о том, что я якобы прохожу в деле о госизмене сегодня получил свое завершение. Судья Херсонского горсуда, который вчера технически переписал мою фамилию из ходатайства следователя-порохобота, сегодня внес в него изменения и удалил мою фамилию во всех падежах и склонениях из всего текста решения.

Но это никому не поможет. За эту провокацию ответит каждый, кто был к ней причастен.

Также я прошу СБУ АРК и прокуратуру АРК допросить меня по любому интересующему вопросу и либо уведомить меня о подозрении, либо немедленно закрыть дело. Этот номер так никому не пройдёт".