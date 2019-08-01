Нападающий Гента Роман Яремчук забил в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против Вииторула (1:2), а неделю назад Яремчук дважды поразил ворота румын.

Об этом сообщает Укринформ.

Украинец вышел в старте и отметился на 38-й минуте игры. На 88-й минуте его заменил Силла.

В итоге матч завершился поражением Гента 1:2, но благодаря победе в первой игре 6:3, где Яремчук сделал дубль, в следующий круг турнира вышел бельгийский клуб.

Также в основном составе Гента в этом матче вышел украинский защитник Игорь Пластун. Еще один украинец, полузащитник Роман Безус вышел на замену на 59-й минуте.

Напомним, что неделю назад Гент обыграл "Вииторул" дома 6:3, а Яремчук оформил дубль и отдал 2 голевые передачи.

Также "Страна" сообщала, что украинский футболист поставил рекорд, сыграв в 9 клубах высшей лиги.