1 августа появилась информация, что глава Офиса президента Андрей Богдан подал в отставку по собственному желанию. В сети появилось фото заявления с несколько странной формулировкой "с момента наступления желания". Чуть позже у Зеленского опровергли отставку Богдана, но в соцсетях уже подхватили тему и активно ее обсуждают.

Мы собрали мнения в сети.

"Богдан якобы подал в отставку, но написал "с момента желания". Момент наступления какого желания, у кого и когда - неизвестно. На Банковой уже опровергли заявление, но все СМИ и соцсети продолжают это обсуждать. Похоже, что в СМИ залили фейк, но маховик обсуждения уже запущен) Фотожабы, шутки, злорадство, аналитика и т.д. Дурдом)" - написал юрист и блогер Сергей Наумович.

"Говорят Богдан решил оставить работу, чтобы больше времени проводить с Зеленским", - пишет журналист Михаил Ткач.

Журналист Владимир Полуев представил свою версию заявления Богдана.

"Сейчас кинутся разгонять месседж, что уход Богдана означает, что Зеленский вышел из-под контроля Коломойского. Это фуфло.

Если Зеленский выйдет из-под контроля Коломойского, его начнет мочить 1+1 в режиме, как мочил Порошенко. Это единственный достоверный признак.

Читаете, что влияние Коломойского на Зеленского кончилось, что они побили горшки, что Зеленский давно послал Коломойского, близость Зеленского к Коломойскому преувеличена, а 1+1 тем временем продолжает работать на Зеленского - знайте: гонят фуфло", - написала Светлана Самборская.

"Осталось дождаться, когда Богдан уйдёт "без бажання". И думаю, в течение полугода это все-таки произойдет", - пишет Дмитрий Качура.

"Судьба Зеленського храніла:

Спєрва madame за нім ходіла,

Потом monsier єйо смєніл..." - написал одессит Владимир Саркисян.

Сам Андрей Богдан, у которого в последнее время обострилось противостояние с Виталием Кличко, тем временем постит фотожабы о мэре Киева.