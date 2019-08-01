В Киеве мужчина во время следственных действий в его квартире оттолкнул правоохранителя, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10-го этажа. От полученных травм мужчина погиб.

Как сообщается на сайте столичной Нацполиции, в время обыска в квартире у мужчины были найдены вещества, похожие на кокаин и экстази.

"Санкционированное судом следственное действие в квартире киевлянина проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу. Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон - и прыгнул с 10 этажа. От полученной травмы он погиб", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции, прокуратуры и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. О событии также уведомлены представители Государственного бюро расследований.

"Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска", - добавили в полиции.

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