Экс-президент Украины Петр Порошенко тайно встретился с Игорем Коломойским. Об этом на своей странице в соцсети сообщил известный юрист Андрей Портнов.

"Петр Алексеевич, Вы жаловались, что узнаете о себе новости из моего Telegram-канала.

Сообщаю новость, что по моим данным, более месяца назад Вы зачем-то встречались с Игорем Коломойским. Объясните, был ли такой факт, что Вас привело на эту встречу, чья это была инициатива, о чем Вы говорили и почему Игорь Коломойский Вас уже больше месяца не критикует?" - написал в Facebook Портнов.

Вероятно, не дождавшись ответа экс-президента Андрей Портнов написал в комментариях о том, что ждет, когда журналисты зададут сторонам этот вопрос.

Ранее "Страна" писала о том, что ГБР открыло новое дело против Порошенко о перекачке оборонных денег в офшоры.

Также мы сообщали, что Андрей Портнов предложил вызвать "жёлтый бобик" для мэра Кличко.