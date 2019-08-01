Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, что руководитель ОПУ Андрей Богдан подал в отставку.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу НАШ.Макси-ТВ.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также не слышал о вероятной отставке главы ОПУ.

Ранее появилась информация, что глава Офиса Президента Андрей Богдан написал заявление об отставке и подал его президенту.

В частности, 24 канал даже опубликовал якобы фотографию заявления руководителя ОПУ. На опубликованном фото нет подписи Богдана или даты. Кроме того, якобы заявление заканчивается словами "с момента желания".

Напомним, с начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства. 21 мая вступивший на пост президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой администрации президента Украины (теперь – офис президента).

Также сообщалось, что мэр Киева обратился в НАБУ расследовать заявление Богдана о взятке.