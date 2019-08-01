Цена на доллар продолжает активно расти в цене второй день подряд. 1 августа курс валюты на межбанке поднялся на 25 копеек, достигнув 25,37-25,40 грн./$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Бизнес вышел покупать валюту, которой стало заметно меньше по сравнению с предыдущими днями.

"Экспортеры и импортеры нашли друг друга и вышли на оптимальный курс по сделкам", - прокомментировал изданию ситуацию финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Отмечается, что иностранцы, которые заваливали рынок долларом с прошлой недели, сегодня не продавали.

Рынок был полностью в руках экспортеров, но они, как могли придерживали валюту, играя на повышение курса.

Общий объем торгов сократился с $300-400 млн в предыдущие дни до $170 млн. При этом заметно вырос спрос: импортеры поняли, что "американец" сильнее не подешевеет, и пошли скупаться.

Тем более, что по финансовому рынку активно разгоняли слух о том, что Минфин может в ближайший вторник, 6 августа, сделать паузу и не провести размещение нового выпуска гривневых облигаций. То есть намекали, что нерезиденты не пригонят в ближайшие дни новых крупных партий доллара в Украину.

"Сегодняшние торги прошли под знаком активизации спроса на подешевевшую почти до двухлетнего минимума валюту на фоне умеренного предложения. Катализаторами выступили календарный период начала месяца и реакция рынка на сигналы о возможном снижении объемов размещения ОВГЗ и соответствующего сокращения притока валюты от этого источника", — отметил Куринной.

Хотя немного доллара все же не хватало. Нацбанк сегодня продавал его из своих резервов по 25,40 грн./$. Отдал немного — около $10 млн. Однако дал важный знак рынку — что готов поддерживать баланс на торгах.

На наличном рынке ценники переписывали целый день. С утра средняя стоимость "американца" на продаже людям поднялась на 20 копеек, и вышла на 25,30-25,40 грн/$, а к вечеру этот коридор расширился до 25,30-25,50 грн/$. При этом минимальная стоимость валюты оказалась на уровне 25,20 грн./$, а максимальная — на 25,70 грн./$. Выкуп доллара проводился в рамках 24,80-25,40 грн./$.

Что дальше будет происходить с курсом на межбанке будет зависеть от планов Минфина по размещению новых выпусков ОВГЗ. В случае, если новый аукцион состоится и под него зайдут новые партии доллара, цена гривни может зафиксироваться или укрепиться. Курсовые прогнозы казначеев на 2 августа находятся в рамках 25,25-25,40 грн./$.

Ранее сообщалось, что на межбанковском рынке Украины гривня ослабла по отношению к доллару.

Также мы писали, что к концу дня в среду курс гривни на межбанке Украины начал падать.