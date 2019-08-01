В КНДР впервые опубликовали фото северокорейского лидера Ким Чен Ына во время проверки строительства новой подводной лодки, которая может стать самой большой во флоте Чучхе.

Об этом передает Newsweek со ссылкой на официальное агентство новостей КНДР "ЦТАК".

Планируется, что новая подлодка будет нести службу в водах Восточного моря, которое также называют Японским. В Южной Корее допускают, что на борту северокорейской субмарины могут разместиться три баллистические ракеты.

На фоне распространения версий относительно того, какой именно тип субмарины строит Пхеньян, в Министерстве обороны Южной Кореи провели встречу с депутатами за закрытыми дверями.

Ссылаясь на военных, председатель парламентского комитета по вопросам разведки Ли Хэ-хун сообщила журналистам, что хотя в КНДР и утверждают о создании подводной лодки весом 3 тысячи тонн, ее реальный размер несколько меньше.

Впрочем, это все равно самая большая подводная лодка, которую когда-либо строили в КНДР. В Южной Корее также допускают, что в КНДР могли модернизировать одну из подлодок проекта 663, приобретённых в СССР.

Также в КНДР испытали баллистическую ракету, запустив ее с другой подводной лодки в Японском море. Запуск произведен из района северокорейского порта Синпхо.

Фото: newsweek.com, KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY

Как сообщала "Страна", в Иране показали новую подводную лодку с крылатыми ракетами и торпедами. Подводная лодка Fateh Conqueror весит 600 тонн. На его борту есть современное оружие, включая торпеды, военно-морские мины и крылатые ракеты, которые могут быть запущены из-под воды.

Отметим, что погибший российский офицер-подводник ценой своей жизни эвакуировал ученого с горящей подлодки.