По состоянию на август 2018 года в мире оставалось меньше девятнадцати калифорнийских морских свиней (диапазон от шести до 19 особей). Об этом сообщает Royal Society Open Science.

С начала мониторинга, который начался восемь лет назад, акустическая активность животных сократилась на 99 процентов. В основном вакиты гибнут в сетях, которые нелегально ставят мексиканские рыбаки.

Фото: из откррытых источников

Калифорнийские морские свиньи (Phocoena sinus), еще их называют вакиты ("коровки" в переводе с испанского) - самые маленькие морские млекопитающие. Они обитают только на северо-западе Калифорнийского залива, в мелководных лагунах, расположенных вдоль побережья. Вакиты живут около 20 лет, достигают половой зрелости в 3–6 лет и раз в один или два года рожают по детенышу. Они используют эхолокацию и постоянно издают характерные щелкающие звуки, по которым их можно отличить от других морских млекопитающих.

Основную опасность для вакит представляют рыболовные сети, в которых они запутываются и гибнут. С помощью сетей мексиканские рыбаки нелегально ловят других вымирающих животных, Totoaba macdonaldi. Плавательный пузырь этих рыб используется в традиционной китайской медицине и поэтому на него есть большой спрос. Стоимость высушенных пузырей может достигать 46 тысяч долларов за килограмм.

Оценки численности вакит начались в 2011 году. Исследователи ежегодно на два месяца (19 июня-19 августа) размещали в 46 точках Калифорнийского залива акустические детекторы, а также оценивали численность животных по фотографиям.

В период с 2011 по 2015 годы вокальная активность калифорнийских морских свиней падала на 34 процента в год. В 2015 году их численность оценивалась в 100 особей. За 2015–2016 годы акустическая активность животных упала уже на 49 процентов, а их численность в 2016 году оценивалась в 30 особей. В новой статье ученые из США, Великобритании и Мексики представили результаты наблюдений за 2017 и 2018 годы.

Расчеты показали, что за два года акустическая активность морских свиней упала на 49 процентов в 2016–2017 и на 58 процентов в 2017–2018 годах. Всего с 2011 по 2018 год акустическая активность животных упала на 99 процентов. По оценкам исследователей, на август 2018 года в заливе оставалось девять вакит (от шести до 19 особей). Идентифицировать по внешнему виду авторы смогли семь животных в 2017 году и шесть годом позже. Примерно ту же цифру привели специалисты комитета по сохранению вида в своем докладе. По их оценкам, в сентябре 2018 года в живых оставалось около 10 особей, но не более 22 животных.

По мнению авторов, спасти вакит от полного вымирания можно будет охраняя оставшихся особей в период размножения тотоабы (с декабря по май), когда рыбаки ставят сети особенно активно. Комплекс мер включает удаление нелегальных сетей, присутствие охраны в том месте, где вакиты, предположительно, проводят больше всего времени и предоставление рыбакам легальных возможностей для заработка.

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