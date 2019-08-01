Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление о том, что увольняется с должности по собственному желанию. Об этом сообщает ряд СМИ и подтверждает источник "Страны" в ОП.

По данным источника он переходит на новую работу.

Ранее ходили слухи, что Богдан уходит на должность главы Высшего совета правосудия - ключевого органа, который контролирует судебную систему.

"Страна" уже писала, что к назначению Богдана (который считался креатурой Игоря Коломойского) с самого начала очень настороженно отнеслись американцы. Они рекомендовали Зеленскому не назначать его главой ОП, чтоб не усиливать влияние Коломойского.

И уже после назначения постоянно напоминали о необходимости Богдана уволить. Кроме того, на днях мэр Киева Кличко (который вошел с Богданом в открытый конфликт), встречался с соратником Трампа Руди Джулиани. После встречи Джулиани заявил о поддержке мэра Киева.

В тоже время, уже появились и опровержения отставки Богдана. Ряд руководителей ОП и партии "Слуга народа" эту информацию не подтвердили.

Кроме того, в СМИ появился скрин странного заявления Богдана об отставке, в котором написано о том, что он просит "уволить меня по собственному желанию с момента желания". Что, скорее, похоже на троллинг, чем на реальное заявление.

"Это какая-то игра, похоже", - сказал "Стране" источник в окружении Зеленского.

Напомним, с начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства. 21 мая вступивший на пост президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой администрации президента Украины (теперь – офис президента).

Ранее сообщалось, что Кличко после ссоры с Богданом полетел к адвокату Трампа и его русской матрешке.