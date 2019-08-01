В четверг, 1 августа, на стадионе в Запорожье игроки "Зари" приняли черногорскую "Будучность" в рамках ответной игры отбора в групповой этап Лиги Европы. Счёт открыли хозяева на 32-й минуте встречи. Громов спокойно реализовал многоходовку Кочергина-Лунева.

После этого на поле вспыхнули "страсти", в результате чего были удалены двое футболистов гостей. Сперва вторую жёлтую карточку получил Джурич, а затем за хамство был удалён Божович. Поединок завершился со счётом 1:0 (4:1 по итогам двухматчевой серии).

В Третьем квалификационном этапе Лиги Европы подопечные Виктора Скрыпника сыграют против победителей пары ЦСКА София (Болгария) - Осиек (Хорватия).

Видео: youtube.com/Football Hub

Как сообщала "Страна", перед первым домашним матчем нового сезона в Харькове для болельщиков проведут открытую тренировку "Шахтера" и автограф-сессию. Мероприятия на стадионе "Металлист" начнутся в 16.30 субботы, 3 августа.

Напомним, что игроки киевского "Динамо" проведут свою первую встречу в Лиге Чемпионов во вторник, 6 августа. Подопечные Александра Хацкевича сыграют в гостях против "Брюгге".