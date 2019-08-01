В поселке Романов Житомирской области компания мужчин ради развлечения расстреляла собаку. Инцидент произошел 31 июля. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на региональную Нацполицию.

Сигнал о том, что в одном из дворов Романова неизвестные застрелили собаку, поступил в полицию от местных жителей накануне вечером.

"На место происшествия выехали правоохранители, которые и начали расследование. Следователи начали уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными)", - отметили в полиции.

"Вот так, посреди белого дня, во дворе двухэтажки возле парка Шевченко мажорная молодежь расстреляла собачку. В центре поселка, на глазах у детей, просто ради забавы! Это еще большое счастье, что не выскочил из подъезда в это время ребенок, или взрослый человек", - пишет в Facebook пользователь Ната Флуд.

По данным автора публикации, среди тех, кто стрелял, есть бывшие правоохранители.

"Главное, что в той компании экс-полицейские, которые недавно прославились на весь Романов, в деле о наркотиках", - сообщает Флуд.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна писала о том, что из Керчи вернули собаку, которую захватили вместе с украинскими моряками.

Также мы сообщали, что в США собака прогнала медведя с участка частного дома. Видео.