Компании Uber Eats и ModalAI испытали дрона для доставки еды в городских условиях.

Испытания проводились в рамках более масштабной программы Федерального управления гражданской авиации США по разработке систем диспетчеризации полетов дронов и выработки правил полётов беспилотников в общем воздушном пространстве.

Испытания дрона Uber Eats проводились в Сан-Диего (Калифорния) и были признаны успешными.

Организация полетов дронов в городах сопряжена с множеством трудностей. Дело в том, что при полете дронам необходимо будет не только учитывать положение в пространстве других беспилотных аппаратов, но также избегать столкновений с множеством препятствий - зданиями, проводами, столбами, рекламными вывесками. Об этом сообщает N+1.

Сегодня в городах полеты беспилотников возможны только в пределах прямой видимости их управляющего оператора и со множеством ограничений. Для того, чтобы ограничения на полеты снять, необходимо создать диспетчерскую систему, которая бы автоматически управляла полетами дронов.

Во время испытаний дрон Uber Eats был оснащен системой VOXL, разработанной компанией ModalAI. Эта система состоит из двух модулей: модуля 4G-связи и вычислительного модуля с GPS, камерами и приемопередатчиком системы ADS-B. VOXL позволяет дрону связываться облачной службой Uber Elevate Cloud Services и передавать ей данные с камер и параметры полета.

Подробности о работе VOXL и Uber Elevate Cloud Service не раскрываются из-за ссылок на коммерческую тайну. Разработчики утверждают, что VOXL и облачная служба могут "вести" беспилотник от взлета до посадки, причем точный и безопасный полет по маршруту возможен даже при потере сигнала GPS.

Оператор дрона в любой момент может посмотреть местоположение аппарата на цифровой карте.

В ноябре 2018 года представители компаний Boeing и SparkCognition объявили о создании совместного предприятия SkyGrid. Его сотрудники занялись разработкой диспетчерской системы для дронов и аэротакси, которая будет управлять воздушным движением в городах.

Фото: nplus1.ru

Как сообщала "Страна", компания Uber в 2016 году "наездила" убытков почти на $3 миллиарда. Вместе с тем Uber сообщила о росте выручки в четвертом квартале на 74% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - до $2,9 млрд.

Напомним, что в Киеве заработает новый маршрут Uber Shuttle.