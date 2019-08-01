Полиция Киева просит у граждан помощи в розыске мужчины, которого подозревают в попытке изнасилования.

Уточняется, что человек на фото обоснованно подозревается в совершении двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах столицы, которые произошли 2 и 23 июля этого года.

Приметы предполагаемого злоумышленника: на вид возраст 20-25 лет, рост 185-190 см, худощавый, вытянутое лицо, темные волосы.

Если кто-либо располагает любой информацией, которая поможет установить личность и местонахождение изображенного мужчины, просьба сообщить ее по телефонам: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05 или на 102.

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