ЦИК признала избранными еще 17 депутатов, в том числе "Юзика"
В Центральной избирательной комиссии на заседании в четверг признали избранными на досрочных парламентских выборах, которые прошли 21 июля, 17 народных депутатов. Таким образом, всего избранными признали 153 депутата. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Как сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, установлены результаты выборов в 17 одномандатных избирательных округах.
- Гузя И. В. - в ОВО № 19,
- Медяника В. А. - в ОВО № 27,
- Корявченкова Ю.В. - в ОВО № 33,
- Германа Д. В. - в ОВО № 35,
- Гнатенко В. С. - в ОВО № 49,
- Арешонкова В. Ю. - в ОВО № 64,
- Кузьминых С. В. - в ОВО № 67,
- Прощук Е. П. - в ОВО № 85,
- Воробья А. С. - в ОВО № 95,
- Кузнецова А. А. - в ОВО № 106,
- Вельможного С. А. - в ОВО № 112,
- Мезенцеву М. С. - в ОВО № 168,
- Шенцева Д. А. - в ОВО № 176,
- Мазурашу Г. Г. - в ОВО № 203,
- Божика В. И. - в ОВО № 204,
- Швеца С. Ф. - в ОВО № 214,
- Буймистер Л. А. - в ОВО № 223.
Также на заседании был утвержден финансовый отчет об использовании средств госбюджеты Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных президентских выборов 31 марта, который будет подан в Счетную палату. Планируется, что ЦИК продолжит свою работу 2 августа в 12:00.
Скриншот: Facebook/Центральна виборча комісія
Напомним, 21 июля в Украине прошли досрочные парламентские выборы, на которых с огромным перевесом победила партия президента "Слуга народа". В Парламент девятого созыва попали 424 кандидата - 225 были избраны по партийным спискам, а еще 199 - в одномандатных округах. Всего в Раде партия "Слуга народа" будет иметь 254 представителя - таким образом президентская политсила сформирует первое в истории украинского парламентаризма монобольшинство. #Буквы рассказывали о тех, кто проходит в Раду от "Слуги народа".
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