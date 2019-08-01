В Центральной избирательной комиссии на заседании в четверг признали избранными на досрочных парламентских выборах, которые прошли 21 июля, 17 народных депутатов. Таким образом, всего избранными признали 153 депутата. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Как сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, установлены результаты выборов в 17 одномандатных избирательных округах.

Гузя И. В. - в ОВО № 19,

Медяника В. А. - в ОВО № 27,

Корявченкова Ю.В. - в ОВО № 33,

Германа Д. В. - в ОВО № 35,

Гнатенко В. С. - в ОВО № 49,

Арешонкова В. Ю. - в ОВО № 64,

Кузьминых С. В. - в ОВО № 67,

Прощук Е. П. - в ОВО № 85,

Воробья А. С. - в ОВО № 95,

Кузнецова А. А. - в ОВО № 106,

Вельможного С. А. - в ОВО № 112,

Мезенцеву М. С. - в ОВО № 168,

Шенцева Д. А. - в ОВО № 176,

Мазурашу Г. Г. - в ОВО № 203,

Божика В. И. - в ОВО № 204,

Швеца С. Ф. - в ОВО № 214,

Буймистер Л. А. - в ОВО № 223.

Также на заседании был утвержден финансовый отчет об использовании средств госбюджеты Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных президентских выборов 31 марта, который будет подан в Счетную палату. Планируется, что ЦИК продолжит свою работу 2 августа в 12:00.

Скриншот: Facebook/Центральна виборча комісія

Напомним, 21 июля в Украине прошли досрочные парламентские выборы, на которых с огромным перевесом победила партия президента "Слуга народа". В Парламент девятого созыва попали 424 кандидата - 225 были избраны по партийным спискам, а еще 199 - в одномандатных округах. Всего в Раде партия "Слуга народа" будет иметь 254 представителя - таким образом президентская политсила сформирует первое в истории украинского парламентаризма монобольшинство. #Буквы рассказывали о тех, кто проходит в Раду от "Слуги народа".

Также мы писали, что ЦИК Украины признала избранными первых 35 депутатов-мажоритарщиков.