Поклонница украинского певца Олега Винника прошла пешком белее 30 километров, чтобы попасть на концерт любимого артиста. 33-летняя женщина продолжала бы свой самоотверженный путь, если бы ее не остановила полиция.

Инцидент произошел на трассе Киев - Чоп. Об этом сообщает "Информатор".

Женщину, одиноко бредушую по ночной дороге заметили полицейские, которые патрулировали трассу. Возле села Стоянка патрульные остановились узнать, куда она идет ночью одна. Как объяснила путница, она держит путь на концерт Олега Виннника.

Почитательница таланта певца ушла из села Людвиновка и ничего не сообщила родственникам, которые уже успели обратиться к правоохранителям и заявить о ее пропаже. Отважную фанатку доставили в Макаровское отделение полиции.

Сложно сказать, в какой город на концерт шла поклонница Винника. Известно, что его ближайший концерт состоится во Львове 24 августа, а в Киеве певец выступит 7 сентября.

Фото: kiev.informator.ua

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