Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко показал, как готовится к поединку против британца Люка Кэмпбелла. Видеофрагменты тренировок были опубликованы в Instagram-аккаунте Lomus_official.

Ломаченко усердно работает на "грушах".

Василий готовится на тренировках в Украине. Ломаченко впервые в карьере будет боксировать сразу за три чемпионских пояса. Он будет защищать свои чемпионские пояса по версиям WBO и WBA, а также на кону - вакантный титул чемпиона по версии WBC.

Фото: instagram.com/lomus_official

Как сообщала "Страна", Василий Ломаченко выйдет на ринг против Люка Кэмпбелла в субботу, 31 августа, на арене O2 в Лондоне. Стоимость билетов составит от 40 до 600 фунтов стерлингов.

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