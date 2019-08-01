Начиная с 1 августа военнослужащие Нацгвардии будут обеспечивать общественный порядок пешими патрулями. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

До этого сотрудники нацгвардии патрулировали вместе с полицейскими. Поручение о привлечении сил и средств Нацгвардии к самостоятельному патрулированию населенных пунктов в конце июля 2019 подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Патрулировать улицы будут около 2000 патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак. Службу гвардейцы будут нести пять дней в неделю по шесть часов, впрочем из-за осложнения оперативной обстановки время службы военных может меняться.

Законом нацгвардецы-патрульные будут иметь право на:

проверку документов;

опрос;

поверхностную проверку и осмотр;

остановку транспортного средства;

требование покинуть место и ограничение доступа к определенной территории;

ограничение передвижения лица, транспортного средства;

проникновение в жилье или другое владение лица;

проверку соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;

применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи;

проверку соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;

полицейскую опеку.

Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года военные Нацгвардии совместно с работниками Нацполиции задержали 1680 человек по подозрению в совершении уголовных преступлений и около 20 000 граждан - за административные правонарушения.

Также было изъято 47 единиц огнестрельного оружия и 3625 патронов к нему, 46 единиц холодного оружия, 29 гранат, 1,5 кг взрывчатки и 6,5 кг наркотического сырья.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проходят учения Нацгвардии.

Также мы писали, что улицы городов Украины с 1 августа начнут патрулировать пешие патрули Нацгвардии.