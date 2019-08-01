Украинская певица Настя Каменских показала в Instagram пикантное фото, на котором она запечатлена в одной кровати с подругой.

На обеих дамах белые махровые халаты, тюрбаны на голове, в руках бокалы с вином, а лица скрыты солнечными очками.

"Наш сладкий медовый месяц", - написала Настя под фото.

Накануне появилась информация о том, что Настя Каменских улетела на отдых в Италию вместе со своим мужем Алексеем Потапенко, а также их приятелями - музыкантом Алексеем Завгородным (Позитив) и его женой Анной Андрийчук-Завгородней.

Собственно, жена Позитива и составила компанию Насте Каменских на кровати.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что Настя Каменских в шляпе и на фоне пляжа объявила о начале своего отпуска.

Также мы сообщали, что Настя Каменских спела на "Черноморских играх" и посвятила композицию Потапу.