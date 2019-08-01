31 июля в Государственном бюро расследований зарегистрировано уголовное производство о возможном злоупотреблении служебными обязанностями должностными лицами Национального банка Украины, которые могли повлечь за собой тяжкие последствия и подорвать обороноспособность страны.

Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе ведомства, подтвердив ранее обнародованные юристом Андреем Портновым данные о возбуждении нового дела в отношении бывшего президента Петра Порошенко и его соратников.

В ГБР уточнили, что соответствующее уголовное дело зарегистрировано по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины ("Государственная измена") и ч.1 ст.364 УК Украины ("Злоупотребление служебным положением").

Ранее Портнов заявил, что организованная преступная группа в составе пятого президента Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, а также должностных лиц ГК "Укроборонпром" и "Укрэксибанка" организовала из оборонного концерна многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты.

"Для этих целей, по прямому поручению Порошенко и главы НБУ Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах. Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ", - подчеркнул Портнов.

Ранее "Страна" писала, что суд санкционировал военные экспертизы в делах против Порошенко. Также мы писали, как во время выхода экс-президента после допроса в Госбюро расследований на капот его машины запрыгнул ветеран АТО из "Азова" Никита Макеев, которому за неделю до инцидента было предоставлено украинское гражданство.