В четверг, 1 августа курс гривни на межбанке снизился до 25,39 грн/$1, а Нацбанк ослабил официальный курс до 25,35 грн/$1.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,39 грн/$1 с 25,115 грн/$1, которые были вчера.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,38-25,40 грн/$1, а по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 1 августа снизился до 25,3358 грн/$1 с 24,9845 грн/$1.

Кроме того, национальный банк Украины установил такие официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 августа 2019 года.

100 долларов США 2534.9919 100 евро 2797.8706 10 российских рублей 3.9712

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 30 июля составил 551,4 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $499,4 млн.

Ранее "Страна" публиковала новость о том, что в Минфине публично раскритиковали НБУ из-за слишком крепкой гривни.

Также мы рассказывали, что в НБУ заявили, что курс доллара не привязан к каким-то цифрам в гривне.