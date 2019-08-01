В четверг, 1 августа курс гривни на межбанке снизился до 25,39 грн/$1, а Нацбанк ослабил официальный курс до 25,35 грн/$1. 

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,39 грн/$1 с 25,115 грн/$1, которые были вчера.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,38-25,40 грн/$1, а по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 1 августа снизился до 25,3358 грн/$1 с 24,9845 грн/$1.

Кроме того, национальный банк Украины установил такие официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 августа 2019 года.

  1. 100 долларов США 2534.9919
  2. 100 евро 2797.8706
  3. 10 российских рублей 3.9712

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 30 июля составил 551,4 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $499,4 млн.

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