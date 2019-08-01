С 1 августа Шри-Ланка отменила оплату за одномесячную визу для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев. Виза, которую выдают в аэропорту, ранее стоила примерно $35. Возможна также подача соответствующей интернет-заявки на получение. Мера будет действовать в течение шести месяцев, начиная с 1 августа.

Правительство ожидает значительного наплыва туристов. "Если не будет выгодно, мы приостановим эту программу", - сказал министр туризма Джон Амаратунга.

На этом мероприятии правительство может потерять около 4,3 млрд рупий (24 миллиона долларов) - сумму, которую могли бы получить от взысканий за визы.

Премьер-министр Ранил Викремесинге заверил, что Шри-Ланка сейчас безопасна для туристов, и "безопасность вернулась к нормальному состоянию".

Напомним, в апреле в Шри-Ланке произошла серия кровавых терактов, в которых погибли как минимум 160 человек, в том числе и туристы. После этого туристический интерес к стране заметно ослаб.

Также мы сообщали, что между Украиной и Аргентиной заработает расширенный безвиз.