Британский посол в Украине Джудит Гоф заканчивает свою дипломатическую миссию, которая продлилась 4 года, и по этому случаю записала водеоборащение, в котором рассказала об итогам своей работы и жизни в стране. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Facebook.

На видео Гоф говорит на украинском языке и вспоминает, как Британия, в частности, помогала в создании НАБУ и Высшего антикоррупционного суда, а британские инструкторы по программе Operation ORBITAL провели для более 13 тысяч украинских военных тренинги, обучили английскому языка 600 патрульных, 2800 госслужащих и повысили квалификацию 5 тысяч украинских преподавателей и учителей.

"Украина остается важной для Британии: за минувшие четыре года произошло более 40 визитов британских министров и чиновников в Украину. В частности, три визита министров обороны и два визита министра иностранных дел, которым на тот момент был Борис Джонсон, новый премьер-министр Великобритании Британии", - сказала посол.

Кроме того, Гоф пообещала продолжать совершенствовать свой украинский. "Киев и Украина уже заняли важное место в моем сердце и в сердцах членов моей семьи", - сказала она.

Видео: Facebook/British Embassy Kyiv

Ранее сообщалось, что посольство США в Украине похвалило власти страны за хорошую организацию выборов.

Также мы писали, что посол Украины заявил, что доверие Киева к Германии подорвано после возвращения России в ПАСЕ.