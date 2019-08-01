Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности стать посредником между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для нормализации отношений Украины и России. Об этом сообщает Ukrainian Jewish Encounter.

Беньямин Нетаньяху планирует свой первый за 20 лет визит в Киев на 18-19 августа 2019 года. Он может стать первым иностранным лидером, который посетит Украину после избрания президентом страны Владимира Зеленского.

"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз", - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос журналиста.

При этом он отметил, что с такими предложениями к нему обращаются часто и другие. "Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может, ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то создам ожидания, которые не смогу выполнить", - добавил он.

Как сообщала "Страна", президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Разговор впервые состоялся 11 июля.

Напомним, кто может стать новым послом Украины в США. Ранее кадровый дипломат Олег Шамшур представлял интересы Украины во Франции.