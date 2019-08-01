Президент США Дональд Трамп произнес речь в Вирджинии, не обращая внимание на жука, который ползал по его волосам. Это заметили пользователи Twitter. Сейчас в сети активно обсуждают этот курьез.

Некоторые пользователи предположили, что его просто прослушивали. Один из комментаторов написал: — "Бедный жук, он просто пытается выяснить, на каком фрукте он приземлился: оранжевый, но не такой сладкий, как обычно". Кроме того, волосы президента сравнили с отвратительной сладкой ватой.

Видео: YouTube/ US GLOBAL NEWS

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп позвонил Путину и предложил помочь потушить гигантский пожар в тайге.

Кроме того, мы сообщали, что Трамп приказал начать вывод войск США из Афганистана до выборов 2020 года.