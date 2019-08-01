В четверг, 31 июля, в Государственном бюро расследований допросили мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает РБК-Украина.

Отмечается, что допрос состоялся в рамках уголовного дела о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земучастка для строительства жилого дома в столице.

"Допрос Виталия Кличко состоялся в ГБР вчера, 31 июля. Допрос состоялся в рамках уголовного производства, которое было открыто из-за возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве", - рассказали в ГБР.

Как сообщалось, глава КГГА и мэр Киева Виталий Кличко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Указывалось, что ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР.

Отмечалось, что мэра вызвали для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве.

Напомним, 23 июля мэру Киева Виталию Кличко вручили повестку на допрос в Государственное бюро расследований. Кроме того, Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко. Обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.