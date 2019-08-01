В Киеве на проспекте Николая Бажана пылал автомобиль марки BMW X5, а спасатели ГСЧС не могли подъехать к месту ЧП из-за образовавшейся пробки. Инцидент произошел днем 1 августа. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Очень тяжело прорывались спасатели ГосЧС на серьезное ДТП с пожаром BMW Х5 в Киеве на проспекте Бажана. Граждане пропускали очень нехотя, приходилось много сигналить, сирена не на всех влияет... У всех очень важные дела... Из-за плотной пробки, которую сразу организовали участники движения, добавив 2 ряда, к прибытию спасателей ГосЧС автомобиль полностью уничтожен огнем", - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествииспасатели получили в 13:27, говориттся на сайте ГСЧС. По данным ведомства, пожар в автомобиле марки BMW возник в моторном отсеке во время движения.

"Женщина, которая была за рулем автомобиля, остановилась и самостоятельно покинула транспортное средство. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара. В 13:46 пожар был локализован, а в 13:52 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате возгорания автомобиль сгорел полностью. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее "Страна" писала о том, что 1 августа в Днепре пьяный водитель легковушки влетел в маршрутку с пассажирами и сломал себе позвоночник.

Также мы сообщали, что в Запорожье мужчина так увлекся поджогом авто, что сам едва не погиб в огне.