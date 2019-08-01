Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый договор по транзиту газа на 10 лет с начала 2020 года. Предложение обсудят на трехсторонних министерских переговорах, которые пройдут 16 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник в Брюсселе.

"Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года", - сказал источник.



Нынешний контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает в конце 2019 года. Россия ранее говорила, что готова рассматривать лишь продление действующего контракта сроком на один год до тех пор, пока не будет построена газотранспортная система в обход Украины - "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года. Официально дата еще не утверждена, но обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры", - сообщил источник.

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