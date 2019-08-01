В Штутгарте (Германия) 28-летний сирийский мигрант зарезал мечом своего знакомого прямо на улице. Жертвой стал 36-летний "казахский немец". По данным bild.de, мужчины ранее проживали совместно в одной квартире.

Что они не поделили - неизвестно. Убийцу задержали. Видео убийства опубликовали в Телеграме.

Ранее стало известно, что власти Германии отказались от участия в операции США против Ирана. В данном вопросе немецкое правительство координирует свои действия с французскими коллегами.

Мы разбирались, грозит ли Западу раскол после Брексита и что ждет Украину. В мире грядет глобальная пертурбация: вчерашние союзники и противники меняются местами. В то время как углубляется раскол между ЕС и США, на западе говорят о снятии санкций с России, а Великобритания на фоне "брексита" дрейфует к Америке.