В Лычаковском районном суде Львова изъяли 190 тысяч гривен взноса за кандидата в президенты на выборах 31 марта, бывшего зампреда Верховной Рады (2012-2014) Руслана Кошулинского. Об этом говорится в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Лычаковский районный суд Львова, рассмотрев материалы, которые поступили от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по привлечению к ответственности физического лица, который осуществил взнос, своим постановлением признал лицо виновным с применением штрафа 1 190 гривен и конфискации в пользу государства суммы вклада в размере 190 000 гривен", - написано в нем.

Отмечается, что человек предоставил два добровольных взноса в избирательный фонд Кошулинского по 95 тыс. гривен при наличии налогового долга на момент осуществления взноса, выявленного по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств фонда кандидата.

Как сообщалось, Руслана Кошулинского выдвинули кандидатом в президенты от националистов

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