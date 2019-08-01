В Украине 1 ноября вступают в действие строительные нормы, предусматривающие увеличение в два раза числа женских туалетов в кинотеатрах и театрах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"С 1 ноября вступают в действие новые строительные нормы относительно учреждений культуры, которые в 2 раза увеличивают количество женских туалетов в кинотеатрах и театрах при их новом строительстве или реконструкции. Теперь расчет такой: 1 санитарный прибор на 15 человек в кинотеатрах и 1 санприбор на 10 человек в театрах. Их количество будет определяться расчетной вместимостью этих заведений", - уточнил Парцхаладзе.

Он отметил, что часть туалетных комнат обязательно должна быть доступной для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а также содержать пеленальные столики для младенцев.

Фото: facebook.com

Парцхаладзе напомнил, что с 1 августа этого года, то есть с сегодняшнего дня, вступила в действие новая строительная норма, которая предусматривает обязательное обустройство туалетов для посетителей в крупных супермаркетах и гипермаркетах с торговой площадью 2500 кв. м.

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