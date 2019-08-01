Российскому поп-исполнителю Егору Криду был запрещен въезд на территорию Украины до 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает 112.ua.

"В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации (Егора Николаевича Булаткина 25.06.1994 г. н., - ред.) сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что певцу запретили въезд в Украину лишь на три года за нарушение правил въезда в страну.

Как сообщается, в марте 2016 года Егор Крид прилетел в Украину из Санкт-Петербурга, но не смог пересечь границу, получив отказ. Крид неоднократно выступал с концертами на территории аннексированного Крыма с 2015 года. Последние его концерты на аннексированном полуострове состоялись в июле 2019 года. В своем Instagram певец разместил фото на фоне крымских пейзажей.

Скриншот: Instagram/Егор Крид

Отметим, что въезд на территорию Украины по состоянию на сегодня запрещен для 37 тыс. 518 человек, среди которых 9 тыс. 301 гражданин РФ. С начала года въезд в Украину запрещен для 1 тыс. 496 россиян.

Ранее сообщалось, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд в Украину после поездки в Киев.

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