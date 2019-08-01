Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес назвал случай с Укринформом на пресс-конференции нарушением свободы слова и свободы прессы. Они подчеркнул, что журналисты должны иметь право присутствовать на пресс-конференции в спокойной обстановке. Новость передает пресс-служба Европейской федерации журналистов.

"Журналисты должны иметь право присутствовать на пресс-конференции в спокойной обстановке, без какого-либо вмешательства или угроз насилия. Это нападение представляет собой вопиющее нарушение свободы выражения мнений и свободы прессы", - заявил Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь ЕФЖ.

Новость передает пресс-служба Европейской федерации журналистов. Федерация поддерживает позицию своего члена – Национального союза журналистов Украины – в резком осуждении нападения.

После того, как три человека пострадали в ходе погрома, учиненного группой лиц в футболках общественной организации "Традиция и порядок" в пресс-центре информационного агентства "Укринформ" в Киеве, на случай обратили внимание международные организации. По этому поводу высказалось ОБСЕ.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Киева завела уголовное дело по нападению на пресс-центр "Укринформа".

Также мы сообщали, что работники "Укринформа" рассказали о деталях нападения на пресс-центр молодчиков в футболках "Традиция и порядок".