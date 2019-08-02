Кабинет министров Украины должен изменить критерии определения субсидиантов, чтобы незащищенные слои населения могли получать субсидии. Такое заявление сделал представитель президента в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что после смены критериев в 2018 году количество субсидиантов сократилась почти вдвое - с 7 миллионов до 3,6 млн. Также он добавил, что право на субсидию потеряли проживающие в сельской местности или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 тысяч гривен, у которых прописаны не проживающие с ними внуки.

"Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - сказал Герус и добавил, что, по его подсчетам, это около миллиона семей.

Раннее "Страна" писала о том, что всего за полгода расходы на субсидии ЖКХ в Украине выросли больше чем на треть.

Также мы сообщали, что в Украине остаток немонетизированной субсидии будет возвращаться в бюджет.