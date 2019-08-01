В Великобритании на аукционе за 34,5 тысяч долларов продали один из 500 экземпляров первого издания легендарной книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Об этом сообщает телеканал CNN.

Владелец книги, пожелавший остаться неизвестным, приобрел книгу еще в 1997 году всего за $1,20 (по курсу на тот момент - около 2,18 грн). 20 лет издание пролежало в шкафу его дома, после этого владелец редкой книги принял решение собрать денег на ремонт. Он пригласил специалиста, который оценил три коробки с книгами, в числе которых было первое издание "Гарри Поттера".

В итоге аукционный дом Hansons провел торги. "Гарри Поттер и философский камень" ушел с молотка за $34,5 тысяч (около 876 231 грн). Это - один из 500 экземпляров первого издания этой книги в США, он отличается двумя опечатками.

Фото: Hansons

Напомним, в 2017 году первое издание этой же книги про Гарри Поттера ушло в среду с молотка в британской столице за рекордные £106 тыс. ($140 тыс.).

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